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В России может появиться должность омбудсмена по правам военнослужащих: Владимиру Путину отправили обращение

Прилепин попросил Путина создать должность омбудсмена по правам военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Подполковник Росгвардии, писатель и общественный деятель Захар Прилепин направил президенту России Владимиру Путину обращение с инициативой создания института уполномоченного по правам военнослужащих. Копия соответствующего письма имеется в редакции ТАСС.

«Участниками круглого стола было предложено рассмотреть вопрос об учреждении должности уполномоченного по правам военнослужащих в Российской Федерации», — говорится в письме.

Согласно письму, направляемому сегодня, инициатива последовала после круглого стола в Госдуме, организованного в развитие диалога между Путиным и Прилепиным на заседании президентского Совета по культуре 25 марта.

Тогда же президент интересовался у писателя о проблемах защиты прав военных. На мероприятии обсуждались обращения, поступающие в Координационный штаб помощи военнослужащим под руководством депутата Кузнецова.

Ранее Прилепин заявил, что Киев, осуществляя диверсионную деятельность на российской территории, стремится таким образом возместить провалы своих вооруженных сил в ходе боевых действий.

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