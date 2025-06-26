В России может появиться должность омбудсмена по правам военнослужащих: Владимиру Путину отправили обращение

Подполковник Росгвардии, писатель и общественный деятель Захар Прилепин направил президенту России Владимиру Путину обращение с инициативой создания института уполномоченного по правам военнослужащих. Копия соответствующего письма имеется в редакции ТАСС.
«Участниками круглого стола было предложено рассмотреть вопрос об учреждении должности уполномоченного по правам военнослужащих в Российской Федерации», — говорится в письме.
Согласно письму, направляемому сегодня, инициатива последовала после круглого стола в Госдуме, организованного в развитие диалога между Путиным и Прилепиным на заседании президентского Совета по культуре 25 марта.
Тогда же президент интересовался у писателя о проблемах защиты прав военных. На мероприятии обсуждались обращения, поступающие в Координационный штаб помощи военнослужащим под руководством депутата Кузнецова.
Ранее Прилепин заявил, что Киев, осуществляя диверсионную деятельность на российской территории, стремится таким образом возместить провалы своих вооруженных сил в ходе боевых действий.