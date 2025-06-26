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Рютте: США постепенно снижают военную поддержку НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о постепенном сокращении вклада США в военные возможности альянса, подчеркнув при этом, что Вашингтон не намерен допустить ослабления европейской безопасности. Такое заявление он сделал в ходе саммита альянса в Гааге, комментируя позицию американской администрации. Об этом пишет Reuters.

Рютте отметил, что Белый дом уменьшает объёмы поставок вооружений и технологий альянсу, однако при этом сохраняется установка: в Европе не должно образоваться никаких «пробелов» в обороне. Представитель НАТО также указал на длительную тенденцию США к перераспределению ресурсов в пользу региона Индо-Тихоокеанского бассейна.

А ранее Рютте призвал западные страны не быть наивными по отношению к России. Он заявил, что российские войска могут достичь наступательного потенциала в течение трёх-семи лет. Опираясь на данные из открытых источников и оценки высокопоставленных европейских военных, генсек НАТО выразил обеспокоенность темпами роста Армии России.

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