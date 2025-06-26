Рютте: США постепенно снижают военную поддержку НАТО

Рютте отметил, что Белый дом уменьшает объёмы поставок вооружений и технологий альянсу, однако при этом сохраняется установка: в Европе не должно образоваться никаких «пробелов» в обороне. Представитель НАТО также указал на длительную тенденцию США к перераспределению ресурсов в пользу региона Индо-Тихоокеанского бассейна.