Рютте: США постепенно снижают военную поддержку НАТО

Рютте отметил, что Белый дом уменьшает объёмы поставок вооружений и технологий альянсу, однако при этом сохраняется установка: в Европе не должно образоваться никаких «пробелов» в обороне. Представитель НАТО также указал на длительную тенденцию США к перераспределению ресурсов в пользу региона Индо-Тихоокеанского бассейна.
А ранее Рютте призвал западные страны не быть наивными по отношению к России. Он заявил, что российские войска могут достичь наступательного потенциала в течение трёх-семи лет. Опираясь на данные из открытых источников и оценки высокопоставленных европейских военных, генсек НАТО выразил обеспокоенность темпами роста Армии России.