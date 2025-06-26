«Левацкая катастрофа»: Трамп призвал уничтожить известное пропагандистское радио

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвали Конгресс страны ликвидировать радиостанцию «Голос Америки»* (внесена в реестр организаций-иноагентов Минюста РФ). Соответствующую публикацию он сделал на аккаунте в личной соцести Truth Social.
«…Это полная, левацкая катастрофа — ни один республиканец не должен голосовать за ее выживание», — прокомментировал Дональд Трамп тему закрытия радиостанции.
Дополнительно хозяин Белого дома охарактеризовал «Голос Америки»* как «рупор», используемый Демократической партией США в своих интересах.
Отмечается, что неделей ранее несколько сотен сотрудников вещательной организации были уволены в рамках программы Дональда Трампа по сокращению расходов федерального бюджета.
Идею ликвидировать «Голос Америки»* впервые озвучил предприниматель-изобретатель Илон Маск еще в феврале текущего года, когда он занимал пост руководителя Департамента эффективности правительства. В тот период член Совета Федерации Алексей Пушков счел данную инициативу «новым фактором» в политике США.
* (организация признана иноагентом Минюстом РФ).