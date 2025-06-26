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ПВО отразила атаку летевшего к Москве БПЛА

Система противовоздушной обороны успешно сбила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы.

Система противовоздушной обороны успешно сбила беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Минобороны ПВО уничтожило дрон, который совершал атаку на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил мэр.

Ранее во Внуково перекрыли аэропорт.

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