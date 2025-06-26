Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии из-за саммита НАТО вспомнили князя Потемкина

Прошедший во вторник, 24 июня, саммит НАТО в Гааге больше походил на потемкинские деревни, так как все старались угодить президенту США Дональду Трампу, скрывая отсутствие единства блока, передает британская газета The Times.

Прошедший во вторник, 24 июня, саммит НАТО в Гааге больше походил на потемкинские деревни, так как все старались угодить президенту США Дональду Трампу, скрывая отсутствие единства блока, передает британская газета The Times.

Автор публикации отметил, что лидеры стран-членов блока боятся не президента России Владимира Путина, а Трампа. Поэтому встреча была организована так, чтобы никоим образом не расстроить хозяина Белого дома.

«Для умиротворения президента США они сократили повестку, отбросили в сторону Украину, принизили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и отказались рассматривать срочные вопросы. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое», — говорится в публикации.

Ранее «МК» писал, что во время коллективного фотографирования участников саммита НАТО в Гааге произошел необычный эпизод между королевой Нидерландов Максимой и президентом США Дональдом Трампом. Она спародировала манеру речи американского лидера в его присутствии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше