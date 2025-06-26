В Британии из-за саммита НАТО вспомнили князя Потемкина

Прошедший во вторник, 24 июня, саммит НАТО в Гааге больше походил на потемкинские деревни, так как все старались угодить президенту США Дональду Трампу, скрывая отсутствие единства блока, передает британская газета The Times.
Автор публикации отметил, что лидеры стран-членов блока боятся не президента России Владимира Путина, а Трампа. Поэтому встреча была организована так, чтобы никоим образом не расстроить хозяина Белого дома.
«Для умиротворения президента США они сократили повестку, отбросили в сторону Украину, принизили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и отказались рассматривать срочные вопросы. Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое», — говорится в публикации.
Ранее «МК» писал, что во время коллективного фотографирования участников саммита НАТО в Гааге произошел необычный эпизод между королевой Нидерландов Максимой и президентом США Дональдом Трампом. Она спародировала манеру речи американского лидера в его присутствии.