Трамп указал на камень преткновения в решении украинского кризиса: президент США обвинил во всём Зеленского

В свою очередь, президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал Украину не затягивать с переговорами. Он напомнил, что Россия готова к диалогу на основе стамбульских договоренностей 2022 года. Однако, как отметил Путин, те условия были мягче, чем предложения, возможные сегодня. По его словам, промедление может ухудшить положение Украины, и Киеву следует как можно скорее начать обсуждения.