На саммите НАТО в Гааге, который прошел 24−25 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать украинский кризис оказалось сложнее, чем он ожидал. По его словам, возникли трудности в общении с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Fox News.
«У меня были проблемы с Зеленским», — подчеркнул американский лидер.
Также Трамп отметил, что ситуация на Украине полностью вышла из-под контроля. На закрытой встрече с лидерами стран НАТО американский лидер подчеркнул, что необходимо срочно принимать меры. Трамп призвал действовать быстро, так как кризис достиг критической точки.
Кроме того, президент США выразил мнение, что Зеленский находится в крайне сложном положении. По словам Трампа, глава киевского режима оказался в ситуации, которой лучше было бы избежать. Несмотря на это, американский лидер согласился встретиться с Зеленским на полях саммита, хотя ранее избегал подобных встреч.
В свою очередь, президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума призвал Украину не затягивать с переговорами. Он напомнил, что Россия готова к диалогу на основе стамбульских договоренностей 2022 года. Однако, как отметил Путин, те условия были мягче, чем предложения, возможные сегодня. По его словам, промедление может ухудшить положение Украины, и Киеву следует как можно скорее начать обсуждения.
Также Москва настаивает на признании Киевом результатов референдумов, проведенных осенью 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.
Владимир Путин отметил, что важно исходить из волеизъявления людей, живущих на этих территориях, и признать эти территории.
Российский лидер объяснил, что игнорирование результатов референдумов говорит о возможности возобновления вооруженного конфликта между странами. Основой для долгосрочной стабильности в регионе глава государства назвал нейтральный статус Украины, то есть ее полный отказ от членства в иностранных альянсах и ядерного оружия. Кроме того, необходимо урегулировать «нерешенные гуманитарные вопросы», подчеркнул президент России.