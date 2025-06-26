Пушков допустил, что Британия усиливает ядерный флот для нападения на «врагов»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку желанию Соединенного Королевства расширить арсенал военной техники, способной использовать ядерное оружие. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
«С учетом того, что на Британию никто не собирается нападать в силу бессмысленности такого нападения, приходится сделать вывод, что нападать собирается сама Британия…», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свое мнение по данному вопрос российский сенатор озвучил после появления в СМИ сообщений о планах Правительства Великобритании оформить контракты на поставку 12 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и 12 истребителей F-35, способных применять ядерные снаряды.
Алексей Пушков дополнительно напомнил, британское руководство причисляет к «врагам» своей страны Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику.
Сам же глава Кабинета министров Соединенного Королевства Кир Стармер ранее объяснил свое решение о закупке новых вооружений желанием «защитить евроатлантический регион».