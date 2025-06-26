Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на срок в два месяца, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.

Суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на срок в два месяца, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение об аресте архиепископа», — отметил Худоян. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это постановление будет обжаловано.

«Мы обязательно подадим апелляцию, поскольку существует множество факторов, делающих это решение незаконным», — добавил он.

Ранее, в среду, адвокат Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, массовые беспорядки и узурпация власти. Он охарактеризовал эти обвинения как абсурдные и назвал процесс политическим преследованием.

Во вторник премьер-министр Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о якобы существующем плане оппозиции по совершению государственного переворота. Оппозиционные лидеры отвергли эти обвинения и назвали опубликованный «план» фальшивкой.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше