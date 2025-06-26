Суд в Армении арестовал на два месяца архиепископа ААЦ Галстаняна

Суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на срок в два месяца, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и принял решение об аресте архиепископа», — отметил Худоян. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, это постановление будет обжаловано.
«Мы обязательно подадим апелляцию, поскольку существует множество факторов, делающих это решение незаконным», — добавил он.
Ранее, в среду, адвокат Галстаняна Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям терроризм, массовые беспорядки и узурпация власти. Он охарактеризовал эти обвинения как абсурдные и назвал процесс политическим преследованием.
Во вторник премьер-министр Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о якобы существующем плане оппозиции по совершению государственного переворота. Оппозиционные лидеры отвергли эти обвинения и назвали опубликованный «план» фальшивкой.