В России может появиться еще один омбудсмен

Президенту России Владимиру Путину направят письмо с просьбой учредить должность уполномоченного по правам военнослужащих. С такой инициативой выступил писатель и общественник Захар Прилепин, передает ТАСС.
«Было предложено рассмотреть вопрос об учреждении должности уполномоченного по правам военнослужащих в Российской Федерации, призванного рассматривать жалобы граждан Российской Федерации на решения или действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц и государственных служащих — по вопросам соблюдения прав военнослужащих», — следует из текста письма.
Помимо военного омбудсмена предлагается создать федеральный орган исполнительной власти, который бы управлял вопросами соцподдержки воинов, ветеранов боевых действий и их родственников.
В письме говорится и возможном создании военно-патриотических лагерей для молодежи, в том числе, и для детей участников спецоперации. В качестве кураторов и инструкторов этих лагерей предлагается привлекать военнослужащих.
Ранее «МК» писал, что Захар Прилепин объяснил, почему сегодня молодые люди мало знают о других военных кампаниях, помимо Великой Отечественной войны, и предложил вернуть практику 1940-х годов, когда перед киносеансами зрителям показывали короткометражные фильмы, снятые на фронте.