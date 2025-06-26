В России может появиться еще один омбудсмен

Ранее «МК» писал, что Захар Прилепин объяснил, почему сегодня молодые люди мало знают о других военных кампаниях, помимо Великой Отечественной войны, и предложил вернуть практику 1940-х годов, когда перед киносеансами зрителям показывали короткометражные фильмы, снятые на фронте.