Еврочиновники назвали генсека НАТО Рютте рабом Трампа

Раболепие и явное подхалимство генерального секретаря НАТО Марка Рютте по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите альянса раздражило некоторых европейских чиновников. Об этом со ссылкой на неназванных собеседников пишет газета Politico.
Генсеку припомнили момент, когда он, комментируя сравнение Израиля и Ирана с детьми, дерущими во дворе, сделанное хозяином Белого дома, навал его «папочкой». Трампу это понравилось, и он заявил, что без него альянсу было бы плохо.
«Люди очень смущены… Да, саммит в целом прошел успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — передает издание слова чиновника.
И таким раболепским поведением Рютте оказались недовольны сразу несколько европейских чиновников. В ответ на «папочку» от генсека НАТО Трамп в шутку пообещал «отшлепать» его.