Еврочиновники назвали генсека НАТО Рютте рабом Трампа

Генсеку припомнили момент, когда он, комментируя сравнение Израиля и Ирана с детьми, дерущими во дворе, сделанное хозяином Белого дома, навал его «папочкой». Трампу это понравилось, и он заявил, что без него альянсу было бы плохо.