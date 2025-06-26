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Польский Сейм проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции

Сейм Польши принял решение о выходе республики из Оттавской конвенции 1997 года, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин. Об этом стало известно по итогам голосования в парламенте.

Источник: Life.ru

За выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, трое парламентариев воздержались. Теперь документ будет направлен в сенат, а затем на подпись президенту республики. Ожидается, что глава государства подпишет указ о выходе из конвенции.

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук допустила возможность выхода Украины из Оттавской конвенции. Она отметила, что в последнее время участились обращения украинских военных с просьбой рассмотреть этот вопрос. Верещук подчеркнула, что необходимо внимательно изучить аргументы военных и принять взвешенное решение, исходя из интересов национальной безопасности Киева.