Польский Сейм проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции

За выход из конвенции проголосовали 413 депутатов, против высказались 15, трое парламентариев воздержались. Теперь документ будет направлен в сенат, а затем на подпись президенту республики. Ожидается, что глава государства подпишет указ о выходе из конвенции.
Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук допустила возможность выхода Украины из Оттавской конвенции. Она отметила, что в последнее время участились обращения украинских военных с просьбой рассмотреть этот вопрос. Верещук подчеркнула, что необходимо внимательно изучить аргументы военных и принять взвешенное решение, исходя из интересов национальной безопасности Киева.