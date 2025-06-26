Каспаров оказался замешен в истории с госпереворотом в африканской стране

Бывший шахматный чемпион Гарри Каспаров (включённый Минюстом в список экстремистов и террористов, а также признанный иноагентом) оказался замешан в подготовке государственного переворота в Южном Судане, сообщает Bloomberg.
По данным издания, гроссмейстер был вовлечён в приобретение оружия, предназначенного для смены власти в африканской стране. Сообщается, что Каспаров познакомил южносуданского революционера Питера Аджака с финансистом с Уолл-стрит Робертом Граньери. В результате их встреч было выделено семь миллионов долларов на закупку автоматов Калашникова, гранат и зенитных ракетных комплексов Stinger.
Журналисты обратились к Каспарову за комментарием, на что он ответил, что не имеет отношения к попытке вооружённого переворота, подчеркнув, что «провёл большую часть жизни, защищая гражданские права и продвигая демократию по всему миру».
Питер Аджак переехал в США в 1990-х годах как один из «потерянных детей Судана» — подростков из этнических групп нуэр и динка, осиротевших во время гражданской войны. В Америке он получил образование в Гарвардской школе имени Кеннеди и вернулся в Судан в роли экономиста Всемирного банка. После обретения Южным Суданом независимости Аджак стал оппозиционером; после неудачной попытки переворота в 2013 году он был арестован.