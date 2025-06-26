Каспаров оказался замешен в истории с госпереворотом в африканской стране

Питер Аджак переехал в США в 1990-х годах как один из «потерянных детей Судана» — подростков из этнических групп нуэр и динка, осиротевших во время гражданской войны. В Америке он получил образование в Гарвардской школе имени Кеннеди и вернулся в Судан в роли экономиста Всемирного банка. После обретения Южным Суданом независимости Аджак стал оппозиционером; после неудачной попытки переворота в 2013 году он был арестован.