Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Евразийский экономический форум начнет свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.