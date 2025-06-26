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Президент Кыргызстана прибыл с рабочим визитом в Беларусь

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Беларусь. Самолет главы государства приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БелТА

В белорусской столице Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в пленарной сессии IV Евразийского экономического форума. Мероприятия организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

На мероприятиях запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран. Председательствовать на саммите ЕАЭС будет Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Евразийский экономический форум начнет свою работу 26 июня на площадке Минского международного выставочного центра. Президент Беларуси примет участие в пленарной сессии на тему «Стратегия Евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Всего в программе форума проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий, участниками которых станут более 2,7 тыс. человек из 33 стран.

Саммит лидеров ЕАЭС пройдет 27 июня во Дворце Независимости. В повестке заседания — актуальные вопросы евразийской интеграции, которые касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами ЕАЭС.

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