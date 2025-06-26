Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Напомним, в ноябре 2024 года Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики. Он объяснил это решение нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, которые, по его словам, приводят к росту преступности и наркотрафика в Америке. А недавно JAMA провёл исследование, в результате которого выяснилось, что каждый пятый американец за последний год потреблял опиоиды.