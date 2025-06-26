Три банка Мексики обвиняют в финансировании наркокартелей и отмывании денег

Отмечается, что указанные учреждения выполняли операции в интересах множества преступных объединений, включая картели «Синалоа», «Новое поколение Халиско», «Гольфо» и «Персидский залив». Установлено, что эти организации обеспечивали доступ наркоторговцам к международным платёжным каналам и содействовали проведению транзакций с компаниями в КНР, откуда поступали компоненты, применяемые при производстве фентанила.
Согласно расследованию, сотрудники банковских структур участвовали в оформлении счетов, предназначенных для легализации доходов от противоправной деятельности, а также инициировали переводы в иностранной валюте от имени аффилированных с картелями юридических лиц.
«Такие финансовые посредники, как CIBanco, Intercam и Vector, способствуют отравлению бесчисленного количества американцев, перемещая деньги от имени картелей, что делает их важнейшими винтиками в цепочке поставок фентанила», — заявил министр финансов Скотт Бессент.
Наложенные ограничения предусматривают блокировку всех активов на территории США и запрет на любые финансовые взаимодействия с американскими лицами. Эти меры вступают в силу через 21 день после публикации в Федеральном реестре.
Напомним, в ноябре 2024 года Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики. Он объяснил это решение нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, которые, по его словам, приводят к росту преступности и наркотрафика в Америке. А недавно JAMA провёл исследование, в результате которого выяснилось, что каждый пятый американец за последний год потреблял опиоиды.