Диана Минаева, сестра погибшего студента из Курской области Илии Гукежева, рассказала, что ее брат погиб, пытаясь спасти раненого ребенка от дронов радикалов ВСУ. Подробностями она поделился с корреспондентом РИА Новости.
«…Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей… Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — процитировали Диану Минаеву на РИА Новости.
По ее словам, Илия пытался дозвониться до экстренных служб, однако его телефон не мог подключиться к мобильной связи.
Потом он позвал жительницу соседнего дома, и они вместе занесли раненого ребенка в помещение. Пострадавшей пытались оказать первую помощь, но в этот же момент другой дрон киевских неонацистов нанес новый удар — Илия и девочка, которую он хотел спасти, скончались на месте.
Президент России Владимир Путин удостоил отважного молодого человека медали «За спасение погибавших» посмертно.
За 3 года специальной военной операции широкой общественности стали известны сотни примеров героизма как военнослужащих, так и рядовых россиян. В среду, 25 июня, Владимир Путин также принял решение о присвоении звания Героя страны сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в ходе боев за освобождение Мариуполя в 2022 году.