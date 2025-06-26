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Студент Гукежев был убит дроном ВСУ при попытке спасти раненую боевиками девочку

Диана Минаева, сестра погибшего студента из Курской области Илии Гукежева, рассказала, что ее брат погиб, пытаясь спасти раненого ребенка от дронов радикалов ВСУ.

Диана Минаева, сестра погибшего студента из Курской области Илии Гукежева, рассказала, что ее брат погиб, пытаясь спасти раненого ребенка от дронов радикалов ВСУ. Подробностями она поделился с корреспондентом РИА Новости.

«…Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей… Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — процитировали Диану Минаеву на РИА Новости.

По ее словам, Илия пытался дозвониться до экстренных служб, однако его телефон не мог подключиться к мобильной связи.

Потом он позвал жительницу соседнего дома, и они вместе занесли раненого ребенка в помещение. Пострадавшей пытались оказать первую помощь, но в этот же момент другой дрон киевских неонацистов нанес новый удар — Илия и девочка, которую он хотел спасти, скончались на месте.

Президент России Владимир Путин удостоил отважного молодого человека медали «За спасение погибавших» посмертно.

За 3 года специальной военной операции широкой общественности стали известны сотни примеров героизма как военнослужащих, так и рядовых россиян. В среду, 25 июня, Владимир Путин также принял решение о присвоении звания Героя страны сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в ходе боев за освобождение Мариуполя в 2022 году.