Студент Гукежев был убит дроном ВСУ при попытке спасти раненую боевиками девочку

«…Мама и Илюша увидели, что соседи и их дети в крови. Их расстрелял беспилотник — маму, папу, и двоих детей… Они увидели, что девочка еще дышит, ее достали, отнесли во двор», — процитировали Диану Минаеву на РИА Новости.