В Ереване суд арестовал архиепископа ААЦ Галстаняна на два месяца

Напомним, ранее Галстанян вышел на протесты, его задержали сотрудники Службы нацбезопасности Армении. Баграт, садясь в машину силовиков, заявил о тщетности репрессий и арестов. Сразу после этого толпа сторонников начала скандировать: «Никол — предатель».