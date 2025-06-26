Россия может ввести полный запрет на экспорт бензина: что известно

Ранее запрет на экспорт бензина, за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. Однако в мае 2024 года ограничения временно сняли, а осенью их возобновили. Правительство пошло на уступки крупным нефтеперерабатывающим заводам, разрешив им экспорт. С 1 марта по 31 августа 2025 года экспорт бензина разрешен для компаний, которые производят более миллиона тонн топлива в год. Для остальных участников рынка запрет сохраняется.