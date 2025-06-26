Россия может ввести полный запрет на экспорт бензина: что известно

Участники топливного рынка России активно обсуждают возможность полного запрета на экспорт бензина. Об этом РИА Новости сообщили два источника, знакомых с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На встрече речь шла о мерах для стабилизации цен на топливо внутри страны. Среди предложений — введение запрета на экспорт бензина до конца октября 2025 года. Эта мера может коснуться как нефтяных компаний, так и непроизводителей топлива.
Ранее запрет на экспорт бензина, за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года. Однако в мае 2024 года ограничения временно сняли, а осенью их возобновили. Правительство пошло на уступки крупным нефтеперерабатывающим заводам, разрешив им экспорт. С 1 марта по 31 августа 2025 года экспорт бензина разрешен для компаний, которые производят более миллиона тонн топлива в год. Для остальных участников рынка запрет сохраняется.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что власти обсуждают продление эмбарго для непроизводителей на сентябрь и октябрь 2025 года. По его словам, такие меры помогут удержать стабильность на внутреннем рынке.
Стоиот отметить, что Россия входит в число стран с самым дешевым бензином. Об этом свидетельствуют данные статистических служб стран «Большой двадцатки». Самая низкая цена на топливо зафиксирована в Саудовской Аравии — 50,52 рубля за литр. В России бензин стоит 59,66 рубля за литр, что делает страну второй в рейтинге. На третьем месте — Индонезия с ценой 64,38 рубля за литр. В пятерку также вошли США (74,97 рубля) и Бразилия (84,75 рубля).
Литр бензина дешевле 100 рублей можно купить в Аргентине, Японии, Южной Корее, Китае, Канаде, Австралии, Индии и Турции. В других странах топливо стоит дороже. Например, в Мексике, Великобритании и ЮАР цены выше, а самые высокие показатели — в Германии (159,72 рубля за литр), Италии (164,61 рубля) и Франции (165,42 рубля).
Напомним, что правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа 2025 года для всех, кроме производителей топлива. Ограничения не затронули поставки, которые осуществляют компании, производящие нефтепродукты. Власти подчеркивали, что запрет направлен на поддержание стабильности на внутреннем рынке. Мера поможет избежать роста цен на топливо, поддержать экономику нефтеперерабатывающих предприятий и предотвратить нелегальный экспорт бензина.