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Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховского водохранилища

Губернатор Балицкий: восстановление плотины Каховской ГЭС займёт больше года.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работы по восстановлению Каховской плотины продлятся как минимум год.

«На восстановление — больше года, это даже если не будет обстрела», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что, согласно оценкам экологов, заполнение водохранилища потребует дополнительно восьми месяцев.

В ночь на 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была разрушена вследствие ракетных ударов украинской армии. Президент РФ Владимир Путин осудил эти действия как преступные, подчеркнув, что они спровоцировали тяжелые экологические и гуманитарные последствия. Российские правоохранительные органы классифицировали данный инцидент как террористический акт.

25 июня Балицкий предупредил о возросшей угрозе артиллерийских обстрелов и атак беспилотников в регионе. В результате бомбардировок и снарядных попаданий ВСУ пострадали жилые здания.