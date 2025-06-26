В ночь на 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была разрушена вследствие ракетных ударов украинской армии. Президент РФ Владимир Путин осудил эти действия как преступные, подчеркнув, что они спровоцировали тяжелые экологические и гуманитарные последствия. Российские правоохранительные органы классифицировали данный инцидент как террористический акт.