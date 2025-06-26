Балицкий назвал сроки восстановления плотины Каховского водохранилища

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что работы по восстановлению Каховской плотины продлятся как минимум год.
«На восстановление — больше года, это даже если не будет обстрела», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что, согласно оценкам экологов, заполнение водохранилища потребует дополнительно восьми месяцев.
В ночь на 6 июня 2023 года Каховская ГЭС была разрушена вследствие ракетных ударов украинской армии. Президент РФ Владимир Путин осудил эти действия как преступные, подчеркнув, что они спровоцировали тяжелые экологические и гуманитарные последствия. Российские правоохранительные органы классифицировали данный инцидент как террористический акт.
25 июня Балицкий предупредил о возросшей угрозе артиллерийских обстрелов и атак беспилотников в регионе. В результате бомбардировок и снарядных попаданий ВСУ пострадали жилые здания.