Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным

«Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.