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Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка безумным коммунистом и не очень умным

Неожиданное лидерство Зохрана Мамдани на праймериз Демократической партии вызвало резкую критику со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер не скупился на эпитеты, характеризуя Мамдани в соцсетях.

Источник: Life.ru

Мамдани обошёл экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав 43,5% голосов против 36,4%. Окончательные результаты будут объявлены после подсчёта голосов по рейтинговой системе.

«Наконец-то это произошло, демократы перешли черту. Зохран Мамдани, стопроцентный коммунист-сумасшедший, только что победил на праймериз Демпартии и вот-вот станет мэром. У нас и раньше были радикальные леваки, но это становится немного нелепым», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.

Трамп также добавил, что кандидат в мэры «не очень умный» и выглядит «ужасно». В случае победы на выборах, 33-летний Мамдани станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

Последнее время Трамп так и сыплет оскорблениями в адрес разных людей. Ранее он резко отреагировал на критику конгрессмена Томаса Масси касательно ударов США по ядерной инфраструктуре Ирана и назвал его «бомжом», потребовав немедленной отставки. Кроме того, президент США потребовал уволить журналистку CNN Наташи Бертран «как собаку» за репортаж, ставящий под сомнение эффективность данных ударов.

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