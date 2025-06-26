Украинские боевики начали обращаться к экстрасенсам, спрашивая у них совета на счет дезертирства из рядов ВСУ. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», — говорится в сообщении.
Укронацистов ежедневно бросают на убой. Подразделения противника комплектуются в основном за счет мобилизованных. А те не особенно хотят воевать, отмечает источник.
Ранее «МК» писал, что более 100 тысяч украинских боевиков дезертировали и самовольно оставили воинские части.