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Украинские боевики начали обращаться к экстрасенсам по одному вопросу

Украинские боевики начали обращаться к экстрасенсам, спрашивая у них совета на счет дезертирства из рядов ВСУ.

Украинские боевики начали обращаться к экстрасенсам, спрашивая у них совета на счет дезертирства из рядов ВСУ. Об этом сообщает ТАС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать», — говорится в сообщении.

Укронацистов ежедневно бросают на убой. Подразделения противника комплектуются в основном за счет мобилизованных. А те не особенно хотят воевать, отмечает источник.

Ранее «МК» писал, что более 100 тысяч украинских боевиков дезертировали и самовольно оставили воинские части.