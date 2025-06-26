СМИ заявили, что КНР нужен газ РФ из-за риска потерять доступ к Среднему Востоку

По данным журналистов, порядка 33 процентов используемого Китаем «голубого топлива» приходится на партии сжиженного природного газа, которые страна приобретает у Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Для экспорта обе страны используют морскую логистику — Ормузский пролив, который ранее угрожал закрыть для судоходства Иран на фоне боевых действий с Израилем.