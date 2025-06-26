СМИ заявили, что КНР нужен газ РФ из-за риска потерять доступ к Среднему Востоку

В связи с 12-дневным ирано-израильским конфликтом руководство Китайской Народной Республики стало прорабатывать вопрос скорейшего завершения строительства газопровода «Сила Сибири — 2», который позволит увеличить поставки энергоносителя из России. С таким заявлением выступило издание The Wall Street Journal.
По данным журналистов, порядка 33 процентов используемого Китаем «голубого топлива» приходится на партии сжиженного природного газа, которые страна приобретает у Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Для экспорта обе страны используют морскую логистику — Ормузский пролив, который ранее угрожал закрыть для судоходства Иран на фоне боевых действий с Израилем.
Как указали в WSJ, также в КНР обеспокоены проблемой поставок нефти, которую Поднебесная приобретает у Исламской Республики в рекордных объемах. Импорт «черного золота» может также оборваться в случае нового витка эскалации в регионе.
Продолжавшийся почти 2 недели конфликт завершился 24 июня, когда обе стороны заявили о прекращении взаимных ударов. Аналитик Семен Багдасаров в ходе эксклюзивной беседе с «МК» уже объяснил, почему боевые действия не принесли никому настоящей «победы».