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«Биби вызвали в суд»: Трамп призвал к прекращению судебного дела против Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению судебного дела о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

Хозяин Белого дома отметил, что Нетаньяху вызван в суд по «политически мотивированному делу», которое длится с мая 2020 года. Он также добавил, что Соединённые Штаты Америки спасут «Биби» Нетаньяху.

«Я только что узнал, что Биби вызвали в суд в понедельник для продолжения этого длительного (он переживает это “шоу ужасов” с мая 2020 года — неслыханно! Это первый раз, когда действующий премьер-министр Израиля предстаёт перед судом) политически мотивированного дела, касающегося сигар, куклы Багз Банни и множества других несправедливых обвинений. Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменён или ему должно быть дано помилование как великому герою», — написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп резко раскритиковал лидерство Зохрана Мамдани на праймериз Демократической партии. Президент охарактеризовал Мамдани как «стопроцентного коммуниста-сумасшедшего» и выразил мнение, что его возможная победа на выборах станет «немного нелепой». В случае избрания Мамдани станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.

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