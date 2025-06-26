Каспаров* может быть причастен к финансированию переворота в Южном Судане

Напомним, Гарри Каспаров* был включён в список террористов и экстремистов 6 марта 2024 года. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Позднее суд Сыктывкара заочно арестовал шахматиста по обвинению в создании террористического общества.