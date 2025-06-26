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Каспаров* может быть причастен к финансированию переворота в Южном Судане

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* может быть связан с подготовкой переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник: Life.ru

Согласно информации агентства, Каспаров* познакомил южносуданского оппозиционного лидера Питера Аджака с финансистом Робертом Граньери из Уолл-стрит. После этой встречи Граньери выделил семь миллионов долларов на закупку вооружения.

«Обвинительное заключение похоже на сценарий фильма: сотрудник Гарварда и ещё один активист якобы хотели купить автоматы АК-47, ракеты “Стингер” и гранаты, чтобы свергнуть правительство Южного Судана. Чего им не хватало, так это достаточного количества денег», — говорится в статье.

Экс-чемпион отвергает свою причастность к этим событиям. Он заявил, что большую часть жизни посвятил защите прав и продвижению демократии по всему миру. Власти США не предъявляли обвинения ни Каспарову*, ни Граньери.

Напомним, Гарри Каспаров* был включён в список террористов и экстремистов 6 марта 2024 года. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Позднее суд Сыктывкара заочно арестовал шахматиста по обвинению в создании террористического общества.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.