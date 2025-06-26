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Австралия ввела санкции против Shaman для ослабления экономики РФ

Австралия приняла очередной пакет санкций в отношении граждан России и предприятий из РФ.

Австралия приняла очередной пакет санкций в отношении граждан России и предприятий из РФ. В список попали журналисты и певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом Shaman, заявила глава МИД страны Пенни Вонг.

«Австралия сегодня ввела очередной пакет санкций, направленных на дальнейшее ослабление военной экономики России. В новом пакете содержатся финансовые ограничения и запрет на въезд в отношении 37 граждан и 7 организаций», — заявила она.

В «черном» списке также оказались оборонные предприятия, организации энергетической, транспортной и страховой отраслей. Журналисты и Shaman попали за «распространение российской пропаганды».

За последнее десятилетие Австралия вводила санкции против России и Белоруссии свыше 30 раз. Под рестрикциями находятся более 1200 россиян и 300 предприятий двух стран. Было полностью прекращено торговое сотрудничество с РФ, заморожены активы.

Ранее «МК» писал, что госсекретарь США Марко Рубио ответил на вопрос, почему Вашингтон пока отказывается усиливать санкции в отношении России.

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