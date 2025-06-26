Трамп: судебное разбирательство по делу Нетаньяху нужно прекратить

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что судебное дело в Израиле против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвиняемого во взяточничестве и мошенничестве, следует прекратить. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что разбирательство необходимо немедленно остановить либо «помиловать великого героя, который сделал так много для страны».
Он подчеркнул, что сначала «США спасли Израиль», а теперь пришло время «спасти Нетаньяху». По мнению Трампа, нельзя допускать подобной «пародии на правосудие».
Напомним, в ноябре 2019 года бывший генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о предъявлении Нетаньяху обвинений по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Следствие считает, что преступления были совершены им как в должности премьер-министра, так и министра связи. Мандельблит подчеркнул, что в этом деле отсутствует политический подтекст и действует исключительно верховенство закона.