Трамп: судебное разбирательство по делу Нетаньяху нужно прекратить

Напомним, в ноябре 2019 года бывший генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о предъявлении Нетаньяху обвинений по трем статьям: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Следствие считает, что преступления были совершены им как в должности премьер-министра, так и министра связи. Мандельблит подчеркнул, что в этом деле отсутствует политический подтекст и действует исключительно верховенство закона.