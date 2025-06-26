Сербские силовики предотвратили государственный переворот

Сербская полиция совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации страны арестовали шестерых человек, намеревавшихся совершить государственный переворот. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на правоохранителей Республики Сербия.
«Задержания произошли на фоне повышенной обеспокоенности властей по поводу запланированных на 28 июня акций протеста, приуроченных к Видовдану — одному из важнейших сербских праздников. Ранее Президент Александар Вучич предупреждал о риске провокаций и насилия», — сообщили в ТАСС.
Согласно данным сербских силовиков, подозреваемые планировали захватить органы власти, отобрать оружие у правоохранителей и установить контроль над основными средствами массовой информации в стране.
Стоит отметить, что в Республике Сербия уже несколько месяцев продолжаются антиправительственные акции, которые начались с демонстраций студентов. Ранее лидер страны Александр Вучич заявил, что вандализм со стороны протестующих разрушает экономику государства.