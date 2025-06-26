Экс-зам Шойгу оказался на грани смерти в тяжелом состоянии

Попов был экстренно госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в мае 2025 года из-за обострения хронических заболеваний. Несмотря на это, суд продлил ему арест до 21 июля. Генерал был задержан в августе 2024 года по подозрению в хищении более 60 млн рублей при руководстве парком «Патриот». Следствие считает, что Попов обустроил за счет парка свой загородный участок и привлекал подрядчиков к бесплатным работам на своей территории. Вину он не признает. Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.