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Экс-зам Шойгу оказался на грани смерти в тяжелом состоянии

Бывший заместитель экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач.

Попов был госпитализирован в мае 2025 года.

Бывший заместитель экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу генерал Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач.

«Наш подзащитный продолжает находиться в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, исключающем его участие в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях. Врачи не дают пока никаких прогнозов», — заявил Сагач. Его слова приводит ТАСС.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБывший замглавы Минобороны рискует сесть по делу о хищениях в парке «Патриот»: кто такой Павел Попов.

Попов был экстренно госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в мае 2025 года из-за обострения хронических заболеваний. Несмотря на это, суд продлил ему арест до 21 июля. Генерал был задержан в августе 2024 года по подозрению в хищении более 60 млн рублей при руководстве парком «Патриот». Следствие считает, что Попов обустроил за счет парка свой загородный участок и привлекал подрядчиков к бесплатным работам на своей территории. Вину он не признает. Другие фигуранты дела находятся под домашним арестом.

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