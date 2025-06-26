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Экс-замглавы Минобороны РФ Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

Бывший заместитель министра обороны РФ, генерал Павел Попов, который в мае был экстренно госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи имени Н.

Бывший заместитель министра обороны РФ, генерал Павел Попов, который в мае был экстренно госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого в мошенничестве генерала, Денис Сагач.

«Наш подзащитный по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, что исключает его участие в следственных действиях и судебных заседаниях. Врачи пока не дают никаких прогнозов», — отметил защитник.

Ранее французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, как сообщается на сайте футбольного клуба, госпитализирован с острой формой гастроэнтерита для проведения анализов и лечения.