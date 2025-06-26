Экс-замглавы Минобороны РФ Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

Бывший заместитель министра обороны РФ, генерал Павел Попов, который в мае был экстренно госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемого в мошенничестве генерала, Денис Сагач.