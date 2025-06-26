CNN поддержал журналистку Наташу Бертран после призыва Трампа уволить её

В официальном заявлении, опубликованном в издании The Hill, CNN подчеркнул, что полностью доверяет журналистике и другим сотрудникам, освещавших этот вопрос. Представитель канала отметил, что в их репортаже чётко указано — оценка разведки является предварительной и может быть уточнена по мере поступления новых данных.