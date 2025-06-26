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CNN поддержал журналистку Наташу Бертран после призыва Трампа уволить её

Телеканал CNN поддержал корреспондентку Наташу Бертран, которая освещала предварительную оценку американской разведки об эффективности ударов США по ядерным объектам Ирана. Ранее её резко раскритиковал американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

В официальном заявлении, опубликованном в издании The Hill, CNN подчеркнул, что полностью доверяет журналистике и другим сотрудникам, освещавших этот вопрос. Представитель канала отметил, что в их репортаже чётко указано — оценка разведки является предварительной и может быть уточнена по мере поступления новых данных.

«Однако мы не считаем разумным критиковать репортёров CNN за то, что они точно сообщили о существовании оценки и точно охарактеризовали её результаты, которые отвечают общественным интересам», — добавили в телекомпании.

Напомним, ранее республиканец призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран. Поводом для этого послужил репортаж, в котором ставится под сомнение эффективность ударов по ядерной программе Ирана. До этого Трамп обвинил CNN и NYT в попытках дискредитировать действия ВВС США.

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