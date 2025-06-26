«Зеленский встретился с королем Нидерландов. Конечно, эта встреча для короля Нидерландов является несмываемым пятном позора на всю оставшуюся жизнь. После этой встречи он должен будет поехать в Киев, встать там на колени и просить прощения у народа Украины за соучастие в преступлениях Зеленского», — отметил Марков.