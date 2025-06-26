Марков: лидерам НАТО пора каяться перед украинцами за поддержку Зеленского

Король Нидерландов Виллем-Александр после того, как принял в своей резиденции главу киевского режима Владимира Зеленского, должен покаяться перед народом Украины. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Сергей Марков.
Об этом он сказал, комментируя итоги саммита НАТО, состоявшегося в Гааге.
«Зеленский встретился с королем Нидерландов. Конечно, эта встреча для короля Нидерландов является несмываемым пятном позора на всю оставшуюся жизнь. После этой встречи он должен будет поехать в Киев, встать там на колени и просить прощения у народа Украины за соучастие в преступлениях Зеленского», — отметил Марков.
«Нет никаких сомнений, что позже все факты совершенных главой киевского режима преступлений получат свое подтверждение», — добавил политолог.
Марков также констатировал, что абсолютное большинство стран НАТО «поддерживают Киев и военного преступника Зеленского».
«Да, к Зеленскому холодно относится президент США Дональд Трамп, руководство Венгрии, Словакии и Турции. Но то, что Зеленского приняли на саммите холодно, — иллюзия», — сказал политолог, отвечая на вопрос aif.ru.
Марков при этом напомнил, что Европа, которая «становится все более фашистской», в текущем году уже увеличила финансирование украинского режима в два раза.
«Наиболее вероятно, что Трамп не будет поставлять оружие на Украину, сократит поставки в 20 раз, условно говоря. Но при этом он готов будет продавать оружие Европе. И европейцы, между прочим, будут покупать его, причем, вероятно, за российские деньги замороженные, и направлять Киеву», — сказал Марков.
Политолог также отметил, что на данный момент происходит быстрая интеграция военно-промышленного комплекса Украины и Европы.
Как сообщалось, в коммюнике по итогам саммита НАТО не содержится упоминаний о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Из текста документа, опубликованного газетой Telegraph, следует, что украинская сторона упоминается только в контексте предоставления ей дальнейшей поддержки.
Ранее педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила aif.ru, почему Зеленского на церемонии фотографирования на саммите НАТО в Гааге поставили подальше от Трампа.