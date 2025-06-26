США могут лишиться военных баз в Европе после саммита НАТО

Экс-помощница главы Пентагона отметила, что Соединенные Штаты сами создают условия, чтобы европейцы пошли на такой шаг. Администрация президента Дональда Трампа вынуждает ЕС брать на себе все больше полномочий по военным вопросам. И первым глобальным шагом в этом направлении может стать передача «украинского» проекта полностью в руки Европы.