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США могут лишиться военных баз в Европе после саммита НАТО

США и НАТО недооценивают последствия повышения оборонных расходом стран-членов блока из Европы.

США и НАТО недооценивают последствия повышения оборонных расходом стран-членов блока из Европы. Американцы могут лишиться доступа к военным базам на территории Евросоюза из-за усиления позиций ЕС, считает экс-помощница главы Пентагона Селеста Валландер, передает издание Foreign Affairs.

«Прежде чем американские чиновники покинут саммит НАТО, они должны осознать отрицательные стороны своего успеха. Поднятие расходов на оборону европейских стран и их последующее усиление означает, что эра комфортного лидерства США закончилась», — подчеркнула она.

При этом в будущем ЕС может просто закрыть доступ к базам американским военным. Тогда США не смогут проводить операции на территории Африки, Азии и на Ближнем Востоке, уверена Валландер.

Экс-помощница главы Пентагона отметила, что Соединенные Штаты сами создают условия, чтобы европейцы пошли на такой шаг. Администрация президента Дональда Трампа вынуждает ЕС брать на себе все больше полномочий по военным вопросам. И первым глобальным шагом в этом направлении может стать передача «украинского» проекта полностью в руки Европы.

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