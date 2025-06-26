Я знаю наших коммунистов, и как они могут поступить — Сергей Левченко о словах Обухова

— После принятия решения, тем более высшим партийным органом — областной партийной конференцией — тут уже все обязаны подчиняться. Все коммунисты или все, кто считает себя коммунистом. Такой механизм существует в нашей партии, и мы его свято храним еще с Ленинских времен. Такая норма была записана еще при Владимире Ильиче Ленине. А если нарушаются какие-то уставные нормы, то это начинает быть уже внутрипартийным делом, и естественно, значит, соответствующие структуры будут реагировать на такие вещи и рассказывать товарищам о том, что значит при всем уважении к вашему мнению, устав нужно соблюдать.