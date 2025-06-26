Я знаю наших коммунистов, и как они могут поступить — Сергей Левченко о словах Обухова

После заявлений депутата Заксобрания Иркутской области Анатолия Обухова о его несогласии с руководством обкома по политической работе в регионе в воздухе повис вопрос о том, что ответит на это экс-губернатор, глава обкома КПРФ в Приангарье Сергей Левченко. В беседе с корр. ИА IrkutskMedia бывший глава региона сообщил, что вопрос выдвижения его кандидатуры для участия в сентябре в выборах губернатора прошел все необходимые процедуры с соблюдением внутриуставных отношений: тайное голосование, в присутствии Минюста, в присутствии областной избирательной комиссии. При этом результат был единогласным.
Политик рассказал, что в уставе КПРФ есть такое понятие, как демократический централизм. Это когда до принятия решения каким-то партийным органом все имеют полное право на высказывание, на какую-то точку зрения.
— После принятия решения, тем более высшим партийным органом — областной партийной конференцией — тут уже все обязаны подчиняться. Все коммунисты или все, кто считает себя коммунистом. Такой механизм существует в нашей партии, и мы его свято храним еще с Ленинских времен. Такая норма была записана еще при Владимире Ильиче Ленине. А если нарушаются какие-то уставные нормы, то это начинает быть уже внутрипартийным делом, и естественно, значит, соответствующие структуры будут реагировать на такие вещи и рассказывать товарищам о том, что значит при всем уважении к вашему мнению, устав нужно соблюдать.
Поэтому люди, которые специально в партии выбраны для такой роли, может, не очень благодарной, но они получили, к сожалению, сигнал о том, что они должны с этим делом разбираться (высказыванием Анатолия Обухова — прим. ред.). Вот и все. А как будут разбираться, каким образом, это уж, извините, внутрипартийное дело, — констатировал Сергей Левченко.
О том, что могло послужить причиной такого решения, по мнению Сергея Левченко, сложно назвать, но налицо то, что человек внезапно высказался о том, что ранее было согласовано.
— Причин может быть здесь очень много разных. Я думаю, что вы же в политике не первый день и понимаете, что существуют различные причины, почему вдруг человек стал что-то делать или там как-то высказываться. До партконференции ничего такого не звучало, до запуска официального законного уставного процесса не происходило ничего, а потом вдруг после конференции, через неделю происходит такое. Значит, какие-то появились новые причины, но гадать я не собираюсь, — сказал глава обкома.
На вопрос, был ли Сергей Левченко удивлен сказанному партийцем Анатолием Обуховым, тот ответил, что нет.
— Не удивлен как раз в связи с тем, что я наших коммунистов знаю. И если не каждого из трех с половиной тысяч, то три тысячи я хорошо знаю. Особенно те, кто здесь, в Иркутске. Я не только хорошо знаю, но и могу предполагать, кто как поступит и почему, — заключил Сергей Левченко.
Напомним, в своем тг-канале (18+) Анатолий Обухов изложил мнение, что власти не будут чинить препятствий главе обкома КПРФ Сергею Левченко в сборе муниципального фильтра и регистрации в качестве кандидата. Что, по мнению Обухова, якобы поможет создать легитимацию победы для главного кандидата этой кампании. Далее депутат сравнил предвыборные программы действующего губернатора Игоря Кобзева и бывшего губернатора Сергея Левченко и не увидел в них позитива. Затем Анатолий Обухов изложил своё видение о целях выдвижения кандидата от Компартии, а подытожил данный текст тем, что не увидел изменения для будущего Приангарья, а «протестная деятельность сошла на нет».