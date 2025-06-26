Лула да Силва призвал Трампа больше быть президентом и меньше — в Сети

«В этом неспокойном мире, где у нас есть президент страны масштаба Соединенных Штатов, который должен следить за своими словами, обдумывать, что говорит, должен быть меньше в интернете и больше главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, должен больше заботиться о мире — что мы видим каждый день в прессе? Потребность в чертовых заголовках», — заявил бразильский лидер.