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«Уже был такой»: Президент Бразилии намекнул Трампу на интернет-зависимость

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу меньше пользоваться соцсетями.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу меньше пользоваться соцсетями. Подробности приводит ТАСС.

«У нас уже был такой Президент. Честно говоря, интересы страны его волновали меньше всего», — процитировали в ТАСС Лулу да Силву.

Дополнительно лидер Федеративной Республики порекомендовал Дональду Трампу сократить время пребывания в Интернете в пользу исполнения долга руководителя страны.

Стоит отметить, что не ко всем иностранным политикам Лула да Силва относится так критически. В мае текущего года глава Бразилии в ходе телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным выразил заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества.

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