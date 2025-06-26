Зеленского посадили за «стол аутсайдеров» на ужине с лидерами НАТО, чтобы не «отсвечивал»

«На ужине в Нидерландах в Гааге он (Зеленский. — Прим. Life.ru) сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, а в уголочке», — сказал нардеп.
Дубинский охарактеризовал это место как «стол аутсайдеров международной политики» и отметил, что Зеленского туда посадили не из-за желания его обидеть, а чтобы он не привлекал внимание перед возможной встречей с американским лидером.
А ранее нардеп Артём Дмитрук отметил расхождения в интерпретациях беседы между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. По его мнению, президент США не имеет возможности обсуждать с главой киевского режима важные вопросы.