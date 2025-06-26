Американский президент Дональд Трамп во время своего участия в саммите НАТО в Гааге ни разу не упомянул Россию в ходе закрытой встречи участников. Об этом ос ссылкой на неназванный, но владеющий информацией источник сообщило агентство Блумберг.
«Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи», — отмечает автор публикации.
Агентство на основе этого сделало вывод, что у Трампа изменился подход к урегулированию украинского конфликта. По мнению редакции, американский лидер просто «умывает руки» и собирается прекратить попытки выступать в роли миротворца.
Трамп провел личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После этого он заявил, что не обсуждал с тем прекращение конфликта. И среди сложностей этого процесса он назвал проблемы с Зеленским. Однако хозяин Белого дома не исключил, что США могут поставить Украине комплексы Patriot.