Трамп лишил НАТО российской агрессии на саммите в Гааге

Трамп провел личную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После этого он заявил, что не обсуждал с тем прекращение конфликта. И среди сложностей этого процесса он назвал проблемы с Зеленским. Однако хозяин Белого дома не исключил, что США могут поставить Украине комплексы Patriot.