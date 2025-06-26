Килинкаров: протесты в Киеве выгодны Ахметову, Кличко и Порошенко

«Есть обиженные на Зеленского олигархи, которых он частично посадил, кого-то изгнал из страны и так далее. Но и финансовые, и организационные возможности внутри Украины, хоть они, может быть, ослабли, но все же там есть. Я думаю, что на каком-то этапе может произойти объединение всех недовольных против Зеленского, как это обычно бывает на Украине. Украине всегда было присуще определенной степени протестное голосование. То есть они могут объединиться и усиливать внутриполитическое давление на режим Зеленского. Организаторы и финансисты всего этого, конечно, я думаю, будут Ринат Ахметов, Петр Порошенко*, Кличко также будет финансировать и оказывать организационный ресурс», — сказал собеседник издания.