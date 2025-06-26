Килинкаров: протесты в Киеве выгодны Ахметову, Кличко и Порошенко

За протестами в Киеве против Владимира Зеленского могут стоять украинский бизнесмен Ринат Ахметов, экс-президент Украины Петр Порошенко*, мэр столицы страны Виталий Кличко. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее сообщалось, что в центре Киева около тысячи человек вышли на центральную площадь города с акцией протеста против коррупции.
«Есть обиженные на Зеленского олигархи, которых он частично посадил, кого-то изгнал из страны и так далее. Но и финансовые, и организационные возможности внутри Украины, хоть они, может быть, ослабли, но все же там есть. Я думаю, что на каком-то этапе может произойти объединение всех недовольных против Зеленского, как это обычно бывает на Украине. Украине всегда было присуще определенной степени протестное голосование. То есть они могут объединиться и усиливать внутриполитическое давление на режим Зеленского. Организаторы и финансисты всего этого, конечно, я думаю, будут Ринат Ахметов, Петр Порошенко*, Кличко также будет финансировать и оказывать организационный ресурс», — сказал собеседник издания.
Килинкаров также сообщал aif.ru, что массовые протесты в Киеве будут не только продолжаться, но и усиливаться.
До этого в Киеве порядка тысячи человек также собрались в центре города, чтобы выразить протест против произвола Агентства по розыску и управлению активами. Отмечалось, что митинг считался самым масштабным с начала спецоперации.
Политолог Владимир Скачко, комментируя события в украинской столице, рассказывал aif.ru, что за протестами может стоять мэр Киева Виталий Кличко.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.