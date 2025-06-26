На Западе, как в Европе, так и в США, делают вид, что Владимир Зеленский является легитимным главой украинского государства, потому что им это выгодно, отметил политолог Сергей Марков, комментируя итоги саммита НАТО в Гааге.
«Трамп не является сторонником проведения выборов на Украине, — отметил Марков, отвечая на вопрос aif.ru. — Трамп, наоборот, фиксирует, что Зеленский легитимный. Ведь глава киевского режима подписал минеральную сделку с Соединенными Штатами. А если он нелегитимен, значит, и минеральная сделка недействительна. К тому же с помощью этой сделки Дональд Трамп, как он заявлял, наконец начал возвращать деньги из Украины, которые туда вбухал Байден (экс-президент США). Поэтому Трамп против выборов».
Марков добавил, что европейцы и американцы считают, что Зеленский должен оставаться на своем посту до окончания конфликта, и с этим согласны большинство жителей Украины.
«Другое дело, что Россия права, когда заявляет, что в Конституции Украины ничего подобного не прописано. Ведь может получится так, что Зеленский подпишет документы, а после него придет какой-нибудь “залужный” и скажет: “Мы ничего не подписывали”. Все просто делали вид, что Зеленский легитимный», — сказал политолог.
Марков подчеркнул, что на Западе также делают вид, что на Украине существует Конституция.
«В главном документе Украины написано про права и свободы, в то время как в стране установлена фашистская террористическая диктатура. Какая там Конституция? Плевать Запад хотел на украинскую Конституцию», — подытожил Марков.
Как сообщалось, на полях саммита НАТО в Гааге состоялась 40-минутная встреча Зеленского и Трампа без представителей прессы. Глава киевского режима написал в соцсетях, что встреча была «содержательной», он обсудил с главой Белого дома, «как добиться прекращения огня и подлинного мира».
Ране стало известно, что в коммюнике по итогам саммита НАТО не содержится упоминаний о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Из текста документа, опубликованного газетой Telegraph, следует, что украинская сторона упоминается только в контексте предоставления ей дальнейшей поддержки.