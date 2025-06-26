Политолог Марков: на Западе делают вид, что Зеленский легитимен

«Трамп не является сторонником проведения выборов на Украине, — отметил Марков, отвечая на вопрос aif.ru. — Трамп, наоборот, фиксирует, что Зеленский легитимный. Ведь глава киевского режима подписал минеральную сделку с Соединенными Штатами. А если он нелегитимен, значит, и минеральная сделка недействительна. К тому же с помощью этой сделки Дональд Трамп, как он заявлял, наконец начал возвращать деньги из Украины, которые туда вбухал Байден (экс-президент США). Поэтому Трамп против выборов».