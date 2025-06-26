Австралия ввела санкции против певца Shaman и ряда граждан России

В феврале этого года австралийское правительство ввело самый крупный за последние три года пакет санкций против России. Ограничения были направлены против должностных лиц администраций РФ в новых регионах и в Крыму — лиц, якобы ответственных за «принудительную депортацию» украинских детей, а также военных, «способствующих углублению сотрудничества» между Москвой и Пхеньяном. Кроме того, под санкции попали оборонный, транспортный и финансовый секторы России.