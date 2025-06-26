Олег Кожемяко представил Президенту России будущий музейно-театральный комплекс на Орлиной сопке

Президент Владимир Путин провел совещание по созданию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко представил главе государства будущий музейный и театрально-образовательный комплекс, строящийся на сопке Орлиное гнездо в столице Дальнего Востока.
Губернатор подчеркнул, что здание культурного центра станет архитектурной доминантой Владивостока и центром культуры России у ворот Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Этот проект, который строится по поручению президента в самом сердце столицы Дальнего Востока на вершине одной из самых высоких сопок, станет центром культуры Дальнего Востока. Он станет жемчужиной, которая будет представлять российскую культуру в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в силу того, что подобных комплексов на Дальнем Востоке нет. По количеству зрительских залов, по количеству площадок, где будут расположены экспозиции Третьяковской галереи, Эрмитажа, где будет расположен большой оперно-балетный зал, залы Стравинского, концертные залы Прокофьева, это будет культурная жемчужина на тихоокеанском побережье нашей страны», — рассказал Олег Кожемяко.
Губернатор доложил президенту о концепции будущего культурного комплекса, а также об этапах строительных работ на объекте.
«Комплекс зданий строится на вершине самой высокой сопки “Орлиное гнездо”, его верхняя точка будет находиться на уровне 185 метров, что позволит увидеть гостям все уголки Владивостока и море. Такой комплекс станет ярким украшением города наряду с мостами, а также даст новый импульс к развитию туризма. Владивосток ежегодно посещают более 2 миллионов туристов, из них 500 тысяч — жители Китая. Наша культура вызывает у них огромный интерес, особенно наше национальное богатство — опера, балет, классическая музыка, живопись», — уточнил Олег Кожемяко.
По поручению президента в Приморье проводится ежегодно международный азиатский театральный фестиваль, Валерий Гергиев проводит ежегодно международный музыкальный фестиваль в Мариинском театре, на котором присутствуют тысячи гостей и участников.
«Для будущих гостей и участников будет построена гостиница в шаговой доступности от комплекса. В комплексе будут размещены экспозиции Третьяковской галереи и Эрмитажа. Это позволит нести российскую культуру нашим соседям, организовывать гастрольные туры и принимать у себя творческие коллективы из соседних стран. Ведь в радиусе тысячи километров от Владивостока проживает 300 миллионов человек. Нам есть кому показывать российскую культуру», — добавил Олег Кожемяко.
Глава региона доложил президенту об этапах строительных работ театрально-образовательного комплекса. Так, сегодня на площадке работают полторы тысячи человек, а к концу года их число увеличится до трех тысяч, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
«Уровень готовности объекта — 37%. Сейчас работа вошла в плановый характер, своевременно готовится проекто-сметная документация. Поэтому те сроки, которые были поставлены — до сентября 2026 года, будут выполнены. Пока каких-то осложнений не видим», — заявил глава Приморья.
Олег Кожемяко добавил, что в театральный комплекс войдут концертные залы вместимостью 1400, 600 и 300 мест, что позволит называть его одним из самых больших комплексов в мире.