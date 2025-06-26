Олег Кожемяко представил Президенту России будущий музейно-театральный комплекс на Орлиной сопке

«Этот проект, который строится по поручению президента в самом сердце столицы Дальнего Востока на вершине одной из самых высоких сопок, станет центром культуры Дальнего Востока. Он станет жемчужиной, которая будет представлять российскую культуру в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в силу того, что подобных комплексов на Дальнем Востоке нет. По количеству зрительских залов, по количеству площадок, где будут расположены экспозиции Третьяковской галереи, Эрмитажа, где будет расположен большой оперно-балетный зал, залы Стравинского, концертные залы Прокофьева, это будет культурная жемчужина на тихоокеанском побережье нашей страны», — рассказал Олег Кожемяко.