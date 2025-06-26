Австралия ввела санкции против Shaman и 37 физлиц

— Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики РФ. В него входят новые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также санкции против семи организаций, — сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Австралии.