Австралия ввела санкции против Shaman и 37 физлиц

Австралийские власти ввели очередной пакет санкций против России, в нем значатся 37 физических лиц и семь организаций. Меры затронут, в частности, певца Ярослава Дронова (Shaman) и членов руководства нескольких российских компаний.
— Австралия ввела очередной пакет санкций с целью дальнейшего ослабления военной экономики РФ. В него входят новые финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также санкции против семи организаций, — сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Австралии.
Под рестрикции попали члены совета директоров компаний «Газпром нефть», «Совкомфлот» и «Газпромбанк». В списке также значится глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Русгидро» Виктор Хмарин, журналист Арам Габрелянов, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.
Кроме того, под санкции попали актер Вячеслав Манучаров, спортсменка и телеведущая Мария Киселева.
Среди организаций, против которых введены ограничения: АО «Микрон», страховая компания «Согласие», «Байкал электроникс», ПАО «Электровыпрямитель», «Минатех».
Соединенные Штаты пока не поддерживают призывы усилить санкции против РФ, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров. Об этом 25 июня высказался госсекретарь Белого дома Марко Рубио.