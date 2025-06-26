Выборы президента Украины могут пройти после летне-осенней военной кампании, после которой станет всем ясно, что украинская армия полностью проигрывает на поле боя. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее сообщалось, что в центре Киева около тысячи человек вышли на центральную площадь города с акцией протеста против коррупции.
«Все, включая выборы на Украине, будет зависеть от того, чем завершится летне-осенняя военная кампания. Если в сентябре будет очевидно, что Украина проигрывает без шансов, то начнутся уже серьезные переговоры. Не на предмет прекращения огня, как сейчас, а на тему долгосрочного урегулирования. Пока у Украины есть представление о том, что они еще что-то могут изменить. Когда они осознают, что их путь — путь в никуда, то начнут рассматривать вариант серьезных переговоров», — сказал собеседник издания.
Килинкаров также сообщал aif.ru, что массовые протесты в Киеве будут не только продолжаться, но и усиливаться.
До этого в Киеве порядка тысячи человек также собрались в центре города, чтобы выразить протест против произвола Агентства по розыску и управлению активами. Отмечалось, что митинг считался самым масштабным с начала спецоперации.
Политолог Владимир Скачко, комментируя события в украинской столице, рассказывал aif.ru, что за протестами может стоять мэр Киева Виталий Кличко.