Килинкаров: выборы президента Украины могут пройти уже этой осенью

«Все, включая выборы на Украине, будет зависеть от того, чем завершится летне-осенняя военная кампания. Если в сентябре будет очевидно, что Украина проигрывает без шансов, то начнутся уже серьезные переговоры. Не на предмет прекращения огня, как сейчас, а на тему долгосрочного урегулирования. Пока у Украины есть представление о том, что они еще что-то могут изменить. Когда они осознают, что их путь — путь в никуда, то начнут рассматривать вариант серьезных переговоров», — сказал собеседник издания.