Командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пчела сообщил, что у формирований ВСУ начался кризис укомплектованности личным составом. Подробностями военнослужащий поделился с корреспондентом РИА Новости.
«…Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось», — процитировали на РИА Новости командира «Пчелу».
По словам офицерам, именно с такой ситуацией российские солдаты столкнулись в ходе освобождения села Запорожье. Штурмовик добавил, что нехватка личного состава подталкивает радикалов ВСУ применять беспилотники — неонацисты всячески избегают прямого боя с военнослужащими Вооруженных сил РФ.
Сообщения о неукомплектованности формирований киевского режима уже давно не вызывают удивления. Ранее в российских силовых ведомствах зафиксировали появление в Сумской области «элитного» нацбата, который должен попытаться исправить нехватку резервов боевиков на этом направлении.