Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штурмовик ВС РФ сообщил, что ВСУ бегут с поля боя из-за нехватки личного состава

Командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пчела сообщил, что у формирований ВСУ начался кризис укомплектованности личным составом.

Командир штурмового подразделения группировки войск «Восток» Российской Армии с позывным Пчела сообщил, что у формирований ВСУ начался кризис укомплектованности личным составом. Подробностями военнослужащий поделился с корреспондентом РИА Новости.

«…Убегают очень много, также сдаются. Живой силы своей у них очень мало осталось», — процитировали на РИА Новости командира «Пчелу».

По словам офицерам, именно с такой ситуацией российские солдаты столкнулись в ходе освобождения села Запорожье. Штурмовик добавил, что нехватка личного состава подталкивает радикалов ВСУ применять беспилотники — неонацисты всячески избегают прямого боя с военнослужащими Вооруженных сил РФ.

Сообщения о неукомплектованности формирований киевского режима уже давно не вызывают удивления. Ранее в российских силовых ведомствах зафиксировали появление в Сумской области «элитного» нацбата, который должен попытаться исправить нехватку резервов боевиков на этом направлении.