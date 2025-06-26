Украина может применить «грязную бомбу» против России

Киевский режим, который все чаще прибегает к террористическим методам против России, способен применить любое оружие против РФ, в том числе, и «грязную бомбу». Об этом заявила сенатор и бывшая глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, передает ТАСС.
«Применение радиологического оружия — крайне серьезный шаг, влекущий за собой не менее серьезные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего».
Никонорова отметила, что украинские националисты во главе с Зеленским переходят на откровенный терроризм. Причиной тому, по ее мнению, служит безысходность на линии боевого соприкосновения и дешевизна терактов по сравнению с удержанием обороны.
При этом, уверена политик, российская сторона готова отражению любых угроз. И на них будет соответствующая реакция. Как отмечал в ходе своего выступления на ПМЭФ российских лидер Владимир Путин, в случае если Киев применит «грязную бомбу», ответ РФ будет катастрофическим как для киевского режима, так и для всей Украины.
Ранее «МК» писал, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что ответ Москвы на возможное применение Киевом «грязной бомбы» будет жестким. Он отметил, что в таком случае Москва ответит «чистой бомбой: ТЯО».