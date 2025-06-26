Украина может применить «грязную бомбу» против России

При этом, уверена политик, российская сторона готова отражению любых угроз. И на них будет соответствующая реакция. Как отмечал в ходе своего выступления на ПМЭФ российских лидер Владимир Путин, в случае если Киев применит «грязную бомбу», ответ РФ будет катастрофическим как для киевского режима, так и для всей Украины.