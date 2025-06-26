Депутат ВР Дубинский: на ужине с лидерами стран НАТО Зеленский сидел в углу

Напомним, 25 июня немецкая газета Bild написала, что Владимир Зеленский был лишь «сторонним наблюдателем» на саммите НАТО в Гааге, и мероприятие прошло для него не слишком удачно. В статье отмечается, что на встрече на этот раз не было специальной рабочей сессии, посвящённой украинскому конфликту.