Организаторы торжественного ужина участников саммита НАТО в Гааге посадили главу киевского режима Владимира Зеленского на этом мероприятии в угол, написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который содержится на Украине в следственном изоляторе.
«На ужине в Нидерландах в Гааге он сидит за отдельным столом — уже не в центре зала, а в уголочке», — отметил парламентарий.
Дубинский считает, что Зеленского отсадили в угол, чтобы он не привлекал внимания к себе и не мешал обсуждать вопросы. Депутат также добавил, что главу киевского режима отправили на место для «аутсайдеров международной политики».
Напомним, 25 июня немецкая газета Bild написала, что Владимир Зеленский был лишь «сторонним наблюдателем» на саммите НАТО в Гааге, и мероприятие прошло для него не слишком удачно. В статье отмечается, что на встрече на этот раз не было специальной рабочей сессии, посвящённой украинскому конфликту.