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Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул РФ напрямую на закрытой встрече НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ни разу не упомянул Российскую Федерацию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ни разу не упомянул Российскую Федерацию напрямую на закрытой встрече в ходе саммита Североатлантического альянса в Гааге. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источник.

— Риторика о РФ в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, но это не сработало бы. Трамп не упоминал Россию напрямую в своей речи, — сказано в статье.

Общее ощущение от продемонстрированного главой Белого дома подхода к конфликту на Украине было таково, что он в значительной степени «умыл руки» и отказался от попыток добиться прекращения огня, отметил источник агентства.

Дональд Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы тоже было «сложнее» того, на которое рассчитывал глава Белого дома.

В рамках саммита НАТО состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций.

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