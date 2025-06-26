Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул РФ напрямую на закрытой встрече НАТО

Дональд Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы тоже было «сложнее» того, на которое рассчитывал глава Белого дома.