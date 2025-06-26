Килинкаров: родные погибших военных ВСУ крайне опасны для Зеленского

«Это очень опасная группа людей для Зеленского. Это та группа людей, которая может себе на Украине позволить гораздо больше, чем другие. Даже в условиях военного положения и всего остального. По большому счету, этим людям и терять-то нечего, они уже потеряли своих родных и близких. Их обманула украинская власть, поэтому с этой точки зрения у них есть моральное право даже в нарушении всех правил и норм ходить на эти акции протеста и на митинги, потому что к этому их сподвигла сама власть. Эту категорию людей будут особенно использовать при проведении всех акций протеста и мероприятий. Они будут основной движущей силой», — сказал политик.