Килинкаров: родные погибших военных ВСУ крайне опасны для Зеленского

Родственники погибших украинских солдат представляют большую опасность для режима Владимира Зеленского, они станут основной движущей силой в будущих протестах. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее сообщалось, что в центре Киева около тысячи человек вышли на центральную площадь города с акцией протеста против коррупции.
«Это очень опасная группа людей для Зеленского. Это та группа людей, которая может себе на Украине позволить гораздо больше, чем другие. Даже в условиях военного положения и всего остального. По большому счету, этим людям и терять-то нечего, они уже потеряли своих родных и близких. Их обманула украинская власть, поэтому с этой точки зрения у них есть моральное право даже в нарушении всех правил и норм ходить на эти акции протеста и на митинги, потому что к этому их сподвигла сама власть. Эту категорию людей будут особенно использовать при проведении всех акций протеста и мероприятий. Они будут основной движущей силой», — сказал политик.
Килинкаров также сообщал aif.ru, что массовые протесты в Киеве будут не только продолжаться, но и усиливаться.
До этого в Киеве порядка тысячи человек также собрались в центре города, чтобы выразить протест против произвола Агентства по розыску и управлению активами. Отмечалось, что митинг считался самым масштабным с начала спецоперации.
Политолог Владимир Скачко, комментируя события в украинской столице, рассказывал aif.ru, что за протестами может стоять мэр Киева Виталий Кличко.