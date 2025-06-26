«Протокол всегда отражает реальную действительность. В общем-то, по большому счету, пока Зеленский был в центре внимания, его всегда старались ставить поближе к сильным мира сего. Несмотря на то, что ООН и все остальные международные организации формально должны работать по принципу “все страны равны”, любая международная встреча всегда имеет особо почетных гостей. И в такой роли чаще всего ранее выступал глава киевского режима», — сказала Николаева.