Всем надоел: эксперты рассказали, почему к Зеленскому охладели в НАТО

Владимиру Зеленскому, прибывшему на саммит НАТО в Нидерландах, не дали возможности принять участия в основных встречах лидеров альянса. Ряд стран отказались «сидеть с ним за одним столом». Глава киевского режима провел лишь фотосессию с партнерами, а также 40-минутный разговор с президентом США Дональдом Трампом без участия прессы. Эксперты рассказали aif.ru, что ждет Зеленского после холодного приема в Гааге.
Зеленского поставили подальше от Трампа.
Зарубежные СМИ обратили внимание, что в ходе церемонии фотографирования на саммите НАТО Зеленского поставили подальше от Трампа.
Американский лидер на фото стоял почти в центре в первом ряду рядом с представителями принимающей стороны. В свою очередь главу киевского режима разместили во втором ряду, ближе к правому краю.
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева объяснила aif.ru, почему это могло произойти.
«Протокол всегда отражает реальную действительность. В общем-то, по большому счету, пока Зеленский был в центре внимания, его всегда старались ставить поближе к сильным мира сего. Несмотря на то, что ООН и все остальные международные организации формально должны работать по принципу “все страны равны”, любая международная встреча всегда имеет особо почетных гостей. И в такой роли чаще всего ранее выступал глава киевского режима», — сказала Николаева.
Сейчас же, видимо, Зеленский поднадоел «сильным мира всего», отметила эксперт.
«Поэтому его и загнали на этой фотографии в достаточно отдаленное место от центральных фигур этой встречи. Чтобы показать его сегодняшнюю роль», — считает Николаева.
При этом примечательно, что Зеленский на фото оказался в окружении своих европейских партнеров. Рядом с ним расположилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, ниже — президент Франции Эмманюэль Макрон, выше — премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Вот вам и реальный расклад. Показательно, кто еще очень сильно любит господина Зеленского, кто пытается весь мир перетащить на его сторону. Вот они все стоят живым щитом вокруг него», — поделилась Николаева.
Европа продолжит поставки оружия Украине.
Политолог Сергей Марков констатировал, что абсолютное большинство стран НАТО «поддерживают военного преступника Зеленского и не отступится от поддержки киевского террористического режима».
«Да, к Зеленскому холодно относится президент США Дональд Трамп, руководство Венгрии, Словакии и Турции. Но то, что Зеленского приняли на саммите холодно, — иллюзия», — считает политолог.
Марков обратил внимание на подобострастную позу Зеленского во время разговора с Трампом. Журналисты сделали фото во время рукопожатия политиков.
«Элементарная кинетика показывает — пресмыкается», — отметил политолог то, как украинец склоняется к американцу.
Марков напомнил, что Европа, которая «становится все более фашистской», в текущем году уже увеличила финансирование Киева в два раза, и «согласно заявлению генсека НАТО Марка Рютте, будет намного больше, чем 50 миллиардов в прошлом 2024-м». В программе поддержки по-прежему есть не только поставки оружия и техники, но и подготовка солдат ВСУ.
«Вероятно, что Трамп откажется поставлять оружие Украине, сократит поставки в 20 раз, условно говоря. Но при этом он готов будет продавать оружие Европе. И европейцы будут покупать его, причем, вероятно, за российские деньги замороженные, и направлять Киеву», — сказал политолог.
Смягчили позицию по России ради Трампа.
Интересно при этом, что в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге альянс продемонстрировал более мягкий тон в отношении России.
В документе РФ охарактеризована как «долгосрочная угроза». Тогда как в коммюнике прошлогоднего саммита использовалась формулировка о «полномасштабном вторжении России», в 2023 году итоговое заявление прямо обвиняло РФ в «ведении противостояния против Украины».
«Разумеется, если кто-то представляет долгосрочную угрозу, он также является угрозой в краткосрочной перспективе. Так что Россия — угроза сейчас и угроза в будущем», — оправдался Рютте на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос западного журналиста.
Кроме того, нынешнее коммюнике по итогам саммита НАТО не содержит упоминаний о членстве Украины в альянсе.
32 государства-члена НАТО лишь «подтверждают свои прочные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует их собственной, и с этой целью намерены учитывать прямые взносы на нужды обороны Киева при расчете оборонных расходов союзников».
По информации западных СМИ, текст коммюнике был составлен именно так целенаправленно, чтобы сфокусироваться исключительно на вопросе увеличения военных расходов и тем самым угодить Дональду Трампу.
На этом фоне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что украинский конфликт не решить военным путём, поскольку Европейский союз почти исчерпал все возможности давления на РФ, и добавил, что это должны сделать США, введя в отношении Москвы дополнительные санкции.
«Итоги саммита НАТО подтвердили, что альянс не намерен отступаться от поддержки украинского террористического режима. Да, для самого Зеленского движение идет не в плюс сейчас, а скорее в минус. Но катастрофа для него пока не наступила», — подытожил Марков.