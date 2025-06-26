Услуги ЖКХ подорожают, оформить наследство станет проще: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Услуги ЖКХ станут дороже из-за повышения тарифов на газ, но для малоимущих появится возможность открыть социальные банковские вклады с высокой ставкой. Родственникам участников СВО упростят оформление наследства, а за выбросы парниковых газов и разглашение коммерческой тайны введут более строгие штрафы. Что именно изменится и как это повлияет на жизнь россиян — в материале URA.RU.
Растут тарифы на газ и ЖКХ
Сразу с начала июля вступают в силу постановления правительства, согласно которым оптовые цены на природный газ повышаются на 11,3?%. Это изменение повлечет за собой рост тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям. Изменения касаются не только промышленных и коммунальных компаний, участвующих в программах газификации, но и частных лиц — их ждут новые счета за услуги ЖКХ. Власти поясняют, что корректировка тарифов необходима для обновления инфраструктуры, модернизации систем и приведения цен к более устойчивому уровню.
В пенсионный стаж внесут работу в новых регионах и на Украине
С 1 июля пенсионный стаж россиян будет считаться по-новому. Теперь засчитываются периоды работы на территории Украины с 1991-го по февраль 2022-го, на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик — с 2014-го по сентябрь 2022-го, а также за аналогичный период в Запорожской и Херсонской областях. Это закреплено федеральным законом № 455-ФЗ от 13 декабря 2024 года.
Социальные вклады — только для нуждающихся
Вступает в силу закон № 202-ФЗ, который предоставляет право россиянам с доходом на уровне прожиточного минимума открывать социальные вклады под максимальный процент. Один такой вклад может составлять до 50 000 рублей, вложения в валюте запрещены. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги». Каждый месяц проценты будут автоматически начисляться и переводиться на указанный счет клиента. Главная цель изменений — поддержка финансово незащищенных слоев населения и повышение доступности сбережений.
За загрязнение атмосферы — крупные штрафы
С 1 июля устанавливаются административные санкции за отсутствие или недостоверность отчетов по выбросам парниковых газов. Должностные лица могут оштрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, ИП — от 50 до 150 тысяч, юридические лица — от 150 до 500 тысяч рублей. Новые нормы призваны усилить контроль за экологической нагрузкой промышленных предприятий и стимулировать более чистые технологии.
Медотходы: новые правила обращения
Закон № 306-ФЗ вводит новые правила утилизации медотходов, различая их по классам. Отходы класса А (безопасные, такие как бумага и халаты) приравниваются к мусору и вывозятся региональными операторами. Более опасные отходы (Б, В и часть Г) требуют обеззараживания и утилизации специализированными операторами, включая «Росатом» для радиоактивных материалов.
Персональные данные сотрудников спецслужб — под особой защитой
С начала месяца вступает в силу закон № 23-ФЗ, устанавливающий особый режим обработки данных сотрудников ФСБ, МВД, СВР, ФСО и других спецслужб, а также судей и участников уголовного процесса. Создается реестр информсистем, в которых содержатся такие данные. Операторы обязаны уведомлять соответствующие ведомства о наличии таких сведений и удалять их по требованию.
Цифровой рубль — под усиленным контролем
С 1 июля участники оборота цифрового рубля попадут под нормы антиотмывочного законодательства. Закон № 105-ФЗ от 23 мая 2025 года предусматривает, что крупные операции — на сумму от 1 млн рублей (или эквивалент в иностранной валюте) — подлежат обязательному контролю.
Центробанк, как оператор платформы цифрового рубля, будет оценивать риски операций. При выявлении подозрительной активности он сможет заморозить средства и сообщить об этом в Росфинмониторинг. Также Банк России получит право требовать у участников платформы дополнительную информацию для проведения анализа подозрительных транзакций.
Судебные документы можно будет получать онлайн
С 1 июля участники административного судопроизводства могут подавать заявления, ходатайства и получать повестки через портал «Госуслуги» или официальные сайты органов. Закон №?59?ФЗ предписывает организациям электронный документооборот.
Европротокол: выплаты увеличат
С 5 июля максимальные выплаты по европротоколу при ДТП с разногласиями будут увеличены до 200 000 рублей (закон № 160-ФЗ). Это упростит возмещение ущерба без обращения в ГИБДД, особенно когда участники не могут договориться, но есть ОСАГО. Ранее лимит был 100 000 рублей — теперь компенсации выше.
Заморозка средств диверсантов
С 5 июля вступает в силу закон № 162-ФЗ от 24 июня 2025 года, позволяющий замораживать активы людей, связанных с диверсионной деятельностью. Речь идет о тех, кто финансирует, организует или иным образом участвует в диверсиях.
Решения о блокировке счетов и имущества будет принимать межведомственный координационный орган по противодействию финансированию терроризма. Ранее закон позволял замораживать средства только в рамках борьбы с терроризмом, теперь сфера расширена на диверсии.
За незаконную регистрацию ИП — уголовная ответственность
Также с 5 июля регистрация ИП через подставных лиц станет уголовным преступлением. Закон № 172-ФЗ предусматривает штрафы от 100 000 до 300 000 рублей, обязательные работы или лишение свободы до трех лет. Однако лица, впервые совершившие преступление и сотрудничавшие со следствием, могут быть освобождены от наказания.
Разжигание вражды: наказание ужесточено
С 5 июля будет усилено наказание за публичные высказывания, разжигающие ненависть по национальному, расовому, религиозному или половому признаку. Теперь таких лиц могут судить по уголовной статье, если ранее они уже привлекались административно. Таким будет грозить до пяти лет лишения свободы.
Для беременных и родителей-одиночек — смягчение наказания
С 5 июля суды смогут сохранять отсрочку исполнения наказания для беременных женщин и родителей детей до 14 лет, даже если в этот период ими было совершено новое преступление. Речь идет о преступлениях небольшой и средней тяжести, а также совершенных по неосторожности. Отсрочка отменяется лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон также даёт возможность назначить отсрочку и по второму приговору, если это допускает Уголовный кодекс.
За разглашение коммерческой тайны — до пяти миллионов рублей штрафа
С 5 июля будут повышены штрафы за разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны до пяти миллионов рублей. Уголовная ответственность применяется в случае действий организованной группы, с возможностью лишения свободы до семи лет.
Передача карт мошенникам
Закон № 176 ФЗ вводит ответственность за передачу банковских карт третьим лицам. Передача карты мошенникам наказуема штрафами, обязательными или принудительными работами до шести лет, в зависимости от обстоятельств и суммы.
Если человек отдает свою карту за вознаграждение, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а также назначить:
- обязательные работы (до 480 часов),
- исправительные работы (до двух лет),
- ограничение или лишение свободы на срок до трёх лет.
Если карта была оформлена специально для передачи преступникам (то есть человек не был клиентом банка), наказание будет строже:
- штраф до одного млн рублей,
- лишение свободы до шести лет и дополнительный штраф до 500 тысяч рублей.
Оформление наследства погибших на СВО станет проще
С 15 июля вступает в силу закон № 164-ФЗ, который упростит процедуру вступления в наследство для семей погибших в зоне СВО и гражданских лиц, оказавшихся там. Теперь датой открытия наследственного дела будет считаться дата составления свидетельства о смерти, а не фактическая дата гибели.
Ранее, если между этими датами проходило более трех месяцев, родственникам приходилось обращаться в суд за восстановлением сроков. Новые правила помогут избежать волокиты и быстрее получить доступ к наследственному имуществу погибших.
Для региональных операторов капремонта — меньше отчетности
С 21 июля региональные операторы капитального ремонта будут освобождены от предоставления отдельных сведений в Росфинмониторинг. Закон № 81-ФЗ от 21 апреля 2025 года исключает их из-под действия части норм антиотмывочного законодательства.
Это решение принято из-за высокой степени контроля над этими организациями со стороны государственных жилищных инспекций. Все операции операторов прозрачны и уже проходят проверку на федеральном уровне, что делает дополнительную отчетность избыточной.
Переселенцы получат визы на год
С 21 июля в силу вступает закон № 93-ФЗ от 21 апреля 2025 года, позволяющий участникам госпрограммы по переселению соотечественников получать частные визы сроком до одного года с возможностью продления. Также нововведение затронет иностранных специалистов: сотрудники, осуществляющие монтаж, гарантийное или сервисное обслуживание техники, смогут получать визы на срок до 90 дней с возможностью продления еще на три месяца.
С регистрацией лодок станет проще
С 24 июля процедура регистрации маломерных судов, парусников и прогулочных катеров в России упростится. Закон № 179-ФЗ от 24 июня 2025 года объединяет две госпошлины в одну, при этом итоговая сумма останется прежней. Если ранее владельцу судна нужно было уплатить две отдельные пошлины — за регистрацию и за выдачу свидетельства, то теперь будет достаточно одной.
Финансовая прозрачность: инвесторам бесплатно расскажут о ценных бумагах
С 23 июля вступает в силу закон №?198-ФЗ от 22 июля 2024 года, по которому держатели реестров ценных бумаг будут обязаны раз в год бесплатно информировать владельцев о состоянии их счетов и операциях. Зарегистрированным лицам предоставят:
- список всех ценных бумаг на их лицевом счете,
- детальный перечень операций за год.
Раньше такую информацию можно было получить только за плату. Теперь данные будут доступны автоматически.
НДС за медный лом теперь платит покупатель
Еще одно изменение — в налогообложении. С 1 июля вступает в силу закон № 431-ФЗ от 30 ноября 2024 года. По нему обязанность уплачивать НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов перекладывается с продавца на покупателя.
Эта мера упростит систему учета налогов и позволит пресечь схемы уклонения от уплаты НДС, которые были распространены в сегменте цветмета. Организации и ИП, покупающие переработанный медный лом, обязаны будут самостоятельно рассчитать и уплатить налог в бюджет.
Компании с долей иностранного капитала выше 25% не получат господдержку
С 1 июля вступает в силу закон № 441-ФЗ от 30 ноября 2024 года, корректирующий правила участия в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Господдержку больше не смогут получать компании, у которых доля иностранного участия превышает 25%.