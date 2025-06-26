Посол Великобритании в Казахстане завершает свою дипмиссию

На сайте Министерства иностранных дел сообщили, что в связи с завершением дипломатической миссии посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РК Кэти Лич встретилась с заместителем министра иностранных дел Романом Василенко.
Выразив признательность за продуктивное взаимодействие и вклад в развитие двустороннего сотрудничества за четыре года работы Кэти Лич в Астане, заместитель министра вручил ей благодарственное письмо от имени президента РК Касым-Жомарта Токаева и нагрудный знак «Барыс».
«Среди важных вех за этот период были выделены поддержание активного политического диалога, проведение заседаний казахско-британского стратегического диалога и межправительственной комиссии, расширение экономических и образовательных связей, включая открытие филиалов британских вузов и школ в Казахстане. В контексте усиления договорно-правовой базы было отмечено заключение соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами в 2024 году», — говорится в сообщении МИД.
Посол Великобритании в ответ поблагодарила казахскую сторону за всестороннюю поддержку и гостеприимство, выразив уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных отношений между двумя государствами.